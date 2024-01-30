В Африке крокодилы съели пророка во время молитвы

Полицейские призвали местных жителей быть осторожнее на водоемах с рептилиями.

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) крокодилы растерзали пророка, который совершал молитву. Инцидент произошел в воскресенье, 21 января, когда 48-летний мужчина отправился на молитву к реке Элефантес вместе с двумя другими пророками. По данным местной полиции, в ходе духовной практики южноафриканец внезапно утонул в водоеме, кишащем крокодилами.

Двое других пророков пытались найти и спасти мужчину, но не добились успеха и предположили, что хищные рептилии напали и съели его. Останки мужчины нашли в реке позже в тот же день. После инцидента полицейские призвали местных жителей воздержаться от купания и проведения духовных практик в реках с крокодилами.

Реклама

Ранее сообщалось, что в провинции Гуанакасте (Коста-Рика) 29-летний футболист Хесус Альберто Лопес Ортис погиб в пасти крокодила после того, как в жаркий день решил искупаться в реке Каньяс.