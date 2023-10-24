Это левый приток Конго.
В Африке нашли самую черную реку в мире — это левый приток Конго, который называется Руки. Такое открытие сделала команда ученых из Швейцарского технического университета в Цюрихе, результаты их исследования опубликованы в журнале Limnology and Oceanography.
Река получилась такой темной из-за того, что она содержит большое количество растворенных органических веществ. По подсчетам экспертов, оно в четыре раза превышает число органических соединений углерода в Конго, и в 1,5 раза — в Рио-Негро,который до последнего считался лидером по черноте воды.
Как объяснили ученые, вещества попадают в Руки из дождей и джунглей. Во время сезона дождей река затапливает торфяной лес, и частички торфа тоже попадают в воду.
В Руки сокрыто огромное количество углекислого газа. При этом течение реки очень спокойное, поэтому в воздух он поступает медленно, и опасаться пока не стоит, считают авторы исследования.
Где текут каменные реки?
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