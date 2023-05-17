В Африке сафари-гид выжил после нападения огромного крокодила

Рептилия (длиной 3,5 метра) утащила мужчину в реку.

В национальном парке Крюгера (Южная Африка) 52-летний сафари-гид Марк Монтгомери выжил после того, как крокодил длиной 3,5 метра схватил его за руку и утащил в реку. Все произошло в тот момент, когда группа Монтгомери остановилась на привал для обеда. Гид пошел к реке Метси за водой для чая — в этот момент из реки появился огромный крокодил и утащил туда мужчину.

Тогда гид обхватил крокодила одной рукой, а другой стал тыкать в его глаза пальцами, пытаясь разжать мощные челюсти рептилии. В какой-то момент крокодил начал крутиться в воде и выпустил жертву, после чего Монтгомери вынырнул в нескольких метрах от берега, а затем выбрался на сушу и вернулся к своей группе.

«Я даже не видел, как крокодил показался из реки. Только успел сказать «вот черт» и сразу оказался под водой с рукой, зажатой у него между челюстями», — рассказал выживший гид.

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Спутники оказали Монтгомери первую помощь и доставили в ближайший госпиталь, где его трижды прооперировали. Сейчас он восстанавливается после полученных травм и уже заявил, что не собирается отказываться от профессии гида, но впредь будет осторожнее.

Нацпарк Крюгера занимает территорию, сопоставимую с площадью Уэльса. Он славится своей Тропой Крюгера — маршрутом длиной 650 километров, который считается сложным и опасным. Обычно его проходят в шесть этапов, но туристы в год осиливают не больше двух. Поэтому покорение всей Тропы Крюгера занимает три года. Марк Монтгомери работал гидом на этом маршруте с 1998 года и в момент нападения крокодила находился на пятом этапе.

Ранее сообщалось, что в Австралии владелец паба Кай Хансен усмирил крокодила ударом сковородкой по морде.