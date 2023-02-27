В американском штате разрешили отстрел 150 одичавших коров

По мнению Лесной службы США они негативно влияют на местную экосистему, став инвазивным видом.

Федеральные чиновники из Лесной службы начали отстрел коров, бродящих по пустыне Хила в штате Нью-Мексико.

Федеральные чиновники и защитники окружающей среды утверждают, что животные вытаптывают берега ручьев и наносят ущерб среде обитания других видов. В свою очередь, владельцы ранчо утверждают, что операция равносильна жестокому обращению с животными и что коров можно было собрать и увезти вместо того, чтобы позволить их тушам гнить в дикой местности.

На прошлой неделе федеральный судья фактически сделал отстрел возможным, отклонив просьбу владельцев ранчо об отсрочке операции.

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Владельцы ранчо в судебных документах утверждали, что уполномоченные лица пропускали этапы сбора и конфискации скота, вместо этого пускаясь на крайние меры – застрелить животных. Их адвокат заявил в суде, что операция может привести к тому, что около 65 тонн (59 метрических тонн) туш мертвых животных останутся в пустыне на месяцы, пока они не разложатся или не будут съедены падальщиками.

Эти коровы – потомки «легальных» копытных, которые паслись здесь на законных основаниях в 1970-х. Это было до того, как владелец скота обанкротился. За последние пару десятилетий федеральные чиновники предприняли несколько попыток убрать животных из дикой местности. Они уже проводили похожую операцию по отстрелу дикого скота в 2022 году, в результате чего за два дня было убито 65 коров.

Лесная служба заявила, что опубликует результаты на этой неделе, как только операция будет завершена.