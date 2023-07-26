В американском зоопарке родила горилла, которую восемь лет считали самцом

Это событие шокировало сотрудников зоопарка в Огайо.

В зоопарке Columbus Zoo and Aquarium (Огайо, США) горилла по кличке Салли, которую восемь лет считали самцом, неожиданно родила детеныша. Изначально она жила в другом зоопарке, сотрудники которого тоже были уверены, что Салли — это самец. Когда обезьяну перевезли в Огайо, там не стали ее осматривать. Однако в середине июля 2023 года у Салли внезапно появился детеныш, что шокировало сотрудников зоопарка. Только после этого стало понятно, что горилла на самом деле является самкой.

Согласно данным экспертов, самцы и самки горилл выглядят примерно одинаково до восьми лет — половой диморфизм начинает проявляться у них лишь со временем. В 12 лет самцы становятся крупнее, у них появляется серебристая шерсть на спине и сагиттальный гребень на голове.

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Сотрудники зоопарка Columbus Zoo and Aquarium пояснили, что не замечали беременность Салли: ее почти не было видно из-за большого живота, характерного для приматов. Теперь специалисты при помощи ДНК-теста хотят найти отца детеныша.

К его рождению приковано особое внимание не только из-за ошибки с полом: западные равнинные гориллы (именно к ним относится Салли) в настоящее время находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов и браконьерства.

«Это 34-я горилла, родившаяся здесь с 1956 года. В тот год Columbus Zoo and Aquarium стал первым в мире зоопарком, где родилась западная равнинная горилла. Этот детеныш является важной частью нашей работы по сохранению этих великолепных животных», — заключили в зоопарке.

Ранее ученые впервые зафиксировали случай непорочного зачатия у крокодилов: самка острорылого крокодила, которая 16 лет жила в изоляции в вольере парка рептилий Reptilandia в Коста-Рике, сделала кладку яиц.