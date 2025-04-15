В Америке придумали способ замедлить слишком быстрых водителей

Власти небольшого городка в штате Пенсильвания устали бороться с любителями экстремального вождения.

Водителям американского поселения Монтгомери Тауншип теперь придётся несладко: транспортне власти города приняли решение превратить стандартную дорожную разметку улицы Грей Лейн в причудливые волны.

Дело не в том, что задание доверили выполнить сотруднику с плохим глазомером или в стадии алкогольного опьянения. Мера стала вынужденной: жители улицы долгое время жаловались сотрудникам полиции, что водители превратили в Грей Лейн и другие улицы городка в настоящие «скоростные трассы». Использование радаров и размещение полицейских машин в конце улицы не принесли должного результата, а установка лежачих полицейских оказалась невозможна из-за крутых уклонов. Поэтому власти решили попробовать что-то новенькое и начертили на дороге зигзагообразные дорожные линии, в попытках замедлить водителей на этом участке дороги.

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Фото: 6abc.com

Многих жителей затея повеселила: некоторые даже посчитали в начале, что полицейские просто «пошутили». В целом жители Монтгомери Тауншип отнеслись к эксперименту с любопытством и ожидают позитивных перемен.

Теперь водители привыкают к новому обустройству дороги. На этом пути им помогают знаки и светоотражающие конусы, а вскоре власти планируют установить на дороге шиканы и разделители – поэтому больше на Грей Лейн погонять не удастся!