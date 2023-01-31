В Амстердаме построили подводную парковку для велосипедов

И ни одного автомобиля.

Огромная подводная парковка для велосипедов только что открылась на Центральном вокзале Амстердама. В здании есть место для 6300 личных велосипедов и еще 700 для велосипедов, взятых напрокат. Более того, вместимость увеличится до 11000 велосипедов, когда в феврале откроется второе помещение парковки.

Четырехлетний проект стоимостью 60 миллионов евро может показаться диковинным кому-либо за пределами Нидерландов. Однако, это вполне привычная практика для страны, которая медленно, но неуклонно превращает автомобили в пережитки прошлого.

Минутное видео ниже, охватывающее все четыре года строительства, показывает, как создавалось это чудо инженерной мысли. На первом этапе потребовалось слить всю воду перед станцией XIX века, прежде чем уложить пол парковки и установить гигантские колонны, доставленные на барже, для поддержки крыши, которая в конечном итоге будет затоплена.

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По оценкам экспертов, ежедневно на Центральный вокзал Амстердама по железной дороге, паромам, трамваям, автобусам и метро прибывают около 200 тысяч пассажиров. Традиционно они могли использовать наземные стоянки для велосипедов, которые до сих пор окружают станцию (и которые планируется убрать в ближайшие недели).

Велосипеды здесь зачастую просто оставляют хаотично валяться возле вокзала, привязывая их к близлежащим деревьям, уличным фонарям и указателям или оставляя их на любой доступной бетонной плите.

Цель нового проекта – освободить уличное пространство, обеспечив дополнительный комфорт жителям и туристам. Парковку обслуживают уборщики и сотрудники, которые дружелюбно объясняют, как работает система.

На данный момент парковка бесплатна в течение первых 24 часов, а последующая стоянка велосипеда обойдется в 1,35 евро за каждые следующие сутки. Велосипедная дорожка на уровне улицы ведет прямо к наземному входу в подводный гараж, который отмечен большим синим знаком и логотипом велосипеда, благодаря чему его видно с большого расстояния.

Амстердам – это общепризнанная велосипедная столица Европы. В среднем на каждого жителя города приходится около двух велосипедов. По оценкам экспертов около четверти всех поездок в Нидерландах совершается именно на этом виде транспорта. В стране есть еще более массивная парковка для велосипедов – она находится в Утрехте и рассчитана на 12 тысяч мест, но располагается не под водой, а под землей.