В Амстердаме ввели очередной запрет для туристов

С 2024 года запретят туристические автобусы.

В Амстердаме запрещен въезд тяжелых туристических автобусов весом 7,5 тонн и более. С 1 января 2024 года эти туристические автобусы больше не смогут въезжать в пределы кольцевой дороги S100 вокруг центра города.

Им придется парковаться на окраинах города, откуда туристы смогут продолжить свое путешествие на общественном транспорте или на такси, сообщили власти столицы Нидерландов.

«Экскурсионные автобусы полезны, например, для перевозки школьников или пожилых людей в культурные места города. Но 300-450 автобусов в день – это слишком много для центра, где мало места. Мы положим этому конец со следующего года», – заявила заместитель мэра Амстердама Мелани ван дер Хорст.

По словам городских властей, большие туристические автобусы создают проблемы для местных жителей. Они перегружают узкие улицы и делают движение менее безопасным для велосипедистов и пешеходов. Они слишком тяжелы для мостов и причалов и выделяют много вредных газов, пока ждут пассажиров (не выключая двигатели).

Чтобы не переносить эти проблемы в другие части города, Амстердам работает над дополнительными пунктами посадки и высадки и улучшает существующие.

«Мы также работаем над хорошими парковочными местами на вокзалах, откуда посетители могут добраться до центра города на общественном транспорте», – объяснили городские власти.

Будут некоторые исключения из запрета. Город по-прежнему будет разрешать туристические автобусы на улицах Weesperstraat, Valkenburgerstraaat и Kattenburgerstraat, где расположены многие культурные организации. Большие автобусы, перевозящие школьников, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями или художников в художественные, образовательные или культурные места, также могут подать заявление, чтобы их освободили от запрета.

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Власти Амстердама в последние годы ведут последовательную борьбу с вредом от туризма. Долгое время город привлекал гостей, которые стремились провести здесь одну-две ночи максимально беззаботно, употребляя алкоголь и легкие наркотики и посещая квартал красных фонарей. Но развязное поведение гостей окончательно надоело местным жителям, которые теперь требуют ограничений.

Так, с 2020 года в Амстердаме был введен самый высокий туристический налог в Европе. Также гости теперь платят крупные штрафы за распитие алкоголя в общественных местах, публичное справление нужды, разбрасывание мусора, запуск фейерверков, купание в реке, несанкционированную аренду жилья, курение на железнодорожных станциях и даже кормление птиц.

Под запрет в 2023 году в Амстердаме попали экскурсии и различные туры и походы по пабам, а также алкокруизы по каналам. План также включает сокращение количества лодок, курсирующих по каналам. По замыслу властей, это позволит свести к минимуму «пьяный туризм».