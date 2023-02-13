В Амстердаме запретили курение марихуаны в квартале красных фонарей

Правительство уже давно взяло курс на избавление от имиджа страны, где «можно употреблять наркотики и веселиться».

Городской совет столицы Нидерландов объявил, что курение марихуаны на улицах в амстердамском квартале красных фонарей скоро станет незаконным в рамках ряда постановлений, призванных сдерживать «эксцессы со стороны туристов».

В заявлении совета говорится, что курение марихуаны в общественных местах в центральной части города будет запрещено с середины мая. При этом чиновники отвечают, что готовы рассмотреть вопрос о распространении запрета на террасы специальных «кофешопов», если это необходимо.

Секс-работникам также придется закрывать магазины в три часа ночи, а не в шесть утра, как раньше. А бары, кафе и рестораны должны будут закрываться в два часа ночи вместо трех-четырех по старым разрешениям. При этом новым клиентам будет запрещено входить в заведения после часа ночи.

В магазины в центральной части города уже запрещено продавать алкоголь после 16:00 с четверга по воскресенье. Но теперь они должны будут убрать бутылки и банки со своих витрин или спрятать их за ширмами, а запрет на употребление алкоголя в общественных местах будет строго соблюдаться.

«Жители старого города сильно страдают от массового туризма, уличного алкоголизма и наркомании. Туристов также привлекают уличные торговцы наркотиками, которые, в свою очередь, провоцируют рост преступности и отсутствие безопасности. Ночью атмосфера может стать особенно мрачной», – заявили в совете.

Власти Амстердама в последние годы ведут последовательную борьбу с негативными последствиями туризма. Долгое время город привлекал гостей, которые стремились провести здесь одну-две ночи максимально беззаботно, употребляя алкоголь и легкие наркотики и наведываясь в квартал красных фонарей в центре.

Но развязное поведение гостей окончательно надоело местным жителям, которые теперь требуют ограничений.

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Амстердам – город, который пытается не привлечь, а избавиться от туристов. Так, с 2020 года здесь был введен самый высокий туристический налог в Европе. Также гости теперь платят крупные штрафы за распитие алкоголя в общественных местах, публичное справление нужды, разбрасывание мусора, запуск фейерверков, купание в реке, несанкционированную аренду жилья, курение на железнодорожных станциях и даже кормление птиц.

Под запрет в 2023 году в Амстердаме попали экскурсии и различные туры и походы по пабам, а также алкокруизы по каналам. План также включает сокращение количества лодок, курсирующих по каналам. По замыслу властей, это позволит свести к минимуму «пьяный туризм».