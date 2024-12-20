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В Анапе из-за разлива топлива начали погибать дельфины

Фото: Telegram-канал Delfacenter

Недавно был найден первый погибший дельфин – молодая азовка была полностью покрыта мазутом.

18 декабря в районе Анапы на берегу Черного моря был найден мертвый дельфин, покрытый мазутом. Об этом сообщили представители научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа». 

Эксперты осмотрели животное и подтвердили, что его тело было полностью загрязнено нефтепродуктами. По словам сотрудников центра, молодой дельфин-азовка погиб вследствие загрязнения морской воды. На текущий момент сведений о других аналогичных происшествиях нет.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе утром 15 декабря. Позднее стало известно об утечке топлива, которая привела к загрязнению побережья Краснодарского края. Зона загрязнения увеличилась до 49 километров, затронув район Анапы.

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