В Анапе туристам напоминают о запрете купаться через громкоговорители

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что большинство пляжей Анапы пока не соответствуют требованиям безопасности.

На пляжах Анапы продолжаются восстановительные работы с помощью метода механизированной очистки песка. В оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что спецмашины патрулируют пляжи от центра Анапы до Витязево — а также по береговой линии от станицы Благовещенской — и через громкоговорители напоминают отдыхающим о запрете купаться.

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Сообщается, что в этих районах туристов не так много, но за соблюдением запрета пристально следят. Гостям курорта также ограничили доступ на прибрежные территории в этих районах и запретили проезд на всех видах транспорта.

В ООО «Курорты Анапы» рассказали, что в районе Тополиного проезда «идет заключительный этап переворота песка», после чего последует процесс выравнивания и рыхления.

В апреле в Роспотребнадзоре заявили, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского районе не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам безопасности и не могут быть использованы в курортных целях. Соответствующие решение может быть пересмотрено в будущем после очистительных работ и завоза на эти территории нового песка – предполагается, что может потребоваться как минимум несколько сотен тысяч тонн свежего грунта. На некоторых участках очистительные работы продлятся как минимум до 2026 года.

Для купания туристам всё ещё остаются доступны некоторые пляжи Темрюка: например, не пострадавшие от мазута участки в станице Тамань и поселке Сенной в Тамани. Отельеры и туроператоры Анапы не унывают и намереваются спасти летний сезон, заманивая туристов предложениями альтернативного отдыха.