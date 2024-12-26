В Англии олень сбил регбиста во время матча

Игрок и животное серьезно не пострадали.

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Во время регбийного матча в Великобритании произошел необычный случай: на поле неожиданно выскочил олень, столкнувшийся с одним из спортсменов. Матч проходил между командами Marlow RFC и Rams.

Олень быстро пробежал через поле и случайно сбил игрока команды Marlow. Тем не менее, несмотря на этот неожиданный эпизод, команда Marlow сумела одержать победу над соперником со счетом 19:17. К счастью, никто серьезно не пострадал, включая самого оленя.

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