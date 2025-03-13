В Анталье откроют крупнейший в мире крытый парк бабочек

Туристы смогут прогуляться в окружении более 25 тысяч бабочек.

В июне 2025 года на турецком курорте Анталья откроется крупнейший в мире развлекательный комплекс Butterfly World Antalya. Он станет домом для 40 различных видов бабочек и вместит в себя экзотариум с зоной тропического леса, где будут жить попугаи, туканы и другие птицы.

Новый парк будет располагаться на 10 000 м²: здание в виде подковы с фонтаном и бассейном во внутреннем дворе будет занимать большую его часть. Помимо бабочек и птиц, гости крытого комплекса смогут покормить знаменитых симпатяг карпов кои и понаблюдать за жизнью пчел на пасеке с ульями.

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Визуализация будущего парка Фото: Butterfly World Antalya

Центр также планируют снабдить амфитеатром на 900 человек, магазинами с сувенирами и кафешками. По данным АТОР, в развлекательный центр вложили более $20 миллионов, а входной билет будет начинаться от $24 для детей и $36 для взрослых. Предполагается, что у россиян, путешествующих в составе группы с туроператором, будут скидки на посещение.

Парк расположится в районе Кепез, вблизи другого развлекательного комплекса Dokuma Park, где находится популярный туристический объект «Турция в миниатюре». В планах туроператоров превратить этот район в точку притяжения для путешественников с детьми и полноценный центр для однодневных экскурсий.