В Антарктиде нашли один из крупнейших метеоритов в истории

Он весит весит 7,6 кг.

Антарктида – перспективное место для поиска метеоритов. Темные камни выделяются на фоне ледяного ландшафта, а сухой климат континента сводит выветривание к минимуму. Несмотря на эти идеальные условия, большие куски космического камня здесь находят редко.

Группа исследователей только что вернулась с покрытого льдом континента с пятью новыми метеоритами, в том числе необычайно крупным экземпляром. Самая крупная находка весит 7,6 кг, что ставит ее в топ-100 по размеру метеоритов, обнаруженных в Антарктиде за последнее столетие, при том, что за это время на континенте было найдено около 45 тысяч метеоритов.

Большой метеорит теперь будет отправлен в Королевский бельгийский институт естественных наук, где его будут внимательно изучать вместе с более мелкими камнями. Ученые могут многое узнать из путешествий метеоритов к нашей планете.

«Размер не обязательно имеет значение, когда речь идет о метеоритах, и даже крошечные микрометеориты могут быть невероятно ценными с научной точки зрения. Но, конечно, найти большой метеорит, подобный этому, – редкость, и это действительно интересно», – Мария Вальдес, космохимик из Полевого музея в Иллинойсе.

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Поиски в Антарктиде затруднены из-за ее морозных условий и отдаленности от цивилизации. Команда, участвовавшая в поиске метеоритов, провела несколько дней в дикой местности, передвигаясь пешком и на снегоходах. Исследователи использовали «карту сокровищ», опубликованную в прошлом году, которая использует подсказки, найденные на спутниковых снимках, такие как измерения потока льда, температуры и уклона поверхности, чтобы с помощью ИИ делать обоснованные предположения о том, где могут лежать метеориты.

«Отправляться в приключения, исследуя неизведанные области, захватывающе. Но нам также пришлось столкнуться с тем фактом, что реальность на земле намного сложнее, чем красота спутниковых снимков», – говорит геолог Винциан Дебай из Свободного университета Брюсселя в Бельгии.

Снимок из экспедиции по поиску метеоритов в Антарктиде Фото: Maria Valdes

Карта, использованная исследователями, считается точной примерно на 80 процентов с точки зрения направлений, которые она дает, и ее создатели подсчитали, что более 300 000 метеоритов находятся в Антарктиде и ждут, чтобы их нашли.

Несмотря на благоприятные условия в Антарктиде для открытия метеоритов, ученые считают, что мы все еще упускаем возможность найти многие из них, особенно с высоким содержанием железа. Одной из причин может быть то, что эти типы метеоритов нагреваются на солнце, растапливая окружающий лед и скрываясь под поверхностью.

«Чем больше у нас будет выборка метеоритов, тем лучше мы сможем понять нашу Солнечную систему и тем лучше мы сможем понять самих себя», – заключает Вальдес.