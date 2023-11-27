В Антарктиде приземлился крупнейший самолет – прямо на ледяную взлетно-посадочную полосу

Пилотам Norse Atlantic Airways удалось приземлить рейс Boeing 787 Dreamliner из Осло в Антарктиде. Это крупнейший самолет, которому это удалось.

В Антарктиде отсутствуют обычные взлетно-посадочные полосы – в итоге самолет авиакомпании Norse Atlantic Airways приземлился на замороженной «взлетно-посадочной полосе из голубого льда» длиной 3000 метров и шириной 60 метров. Это произошло на аэродроме Troll Airfield, где средняя температура составляет -25°C. Это самый большой самолет, когда-либо приземлявшийся на этой взлетно-посадочной полосе.

На борту самолета, получившего название «Эверглейдс», находились 45 пассажиров, в том числе ученые из Норвежского полярного института и других стран. Они отправились на различные станции в Антарктиде, в том числе на исследовательскую станцию «Тролль» Норвежского полярного института.

Грузовой отсек самолета составляет 150 кубических метров Фото: Norse Atlantic Airways

Рейс также перевез 12 тонн необходимого исследовательского оборудования, имеющего решающее значение для исследования Антарктики.

Самолет Dreamliner начал свое путешествие из Осло 13 ноября, сделав остановку в Кейптауне, прежде чем отправиться в сложный антарктический этап.

Рейс Norse Atlantic Airways Фото: Norse Atlantic Airways

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Взлетно-посадочная полоса, которой управляет Норвежский полярный институт, находится в 6,8 км от исследовательской станции «Тролль» и примерно в 235 км от побережья.

Проблема для пилотов, приземляющихся на антарктическом аэродроме, заключается в том, что здесь нет радионавигационной системы для управления самолетом, а также нет никаких сооружений, помогающих ориентироваться и определять скорость.

«Мы гордимся тем, что приложили руку к этой важной и уникальной миссии. Это настоящее свидетельство высокой квалификации наших опытных пилотов и экипажа, а также качества нашего самолета», – Бьорн Торе Ларсен, генеральный директор Norse Atlantic Airways.

Камилла Брекке, директор Норвежского полярного института, отметила, что самым важным аспектом этого путешествия является экологическая выгода, поскольку использование самолетов может помочь сократить общие выбросы и воздействие на окружающую среду в Антарктиде. Кроме того, такая практика открывает совершенно новые возможности для логистики исследовательской станции «Тролль».