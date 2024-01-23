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В Антарктиде заметили белого пингвина: видео

Фото: Скриншот: WION / X

Его увидели возле научной станции.

Ученые заметили в Антарктиде редчайшего белого пингвина Генту. Видео с птицей разместили на Youtube-канале ClickHeart TV 6.

Необычную белую особь увидели рядом с научной станцией Гонсалес-Видела в начале января. Обычно у пингвинов Генту красно-оранжевые клювы и черные головы с белыми пятнами вокруг глаз. Но полностью белая окраска пингвина — это результат генетической мутации, известной как лейкизм (частичная потеря пигментации наружного покрова у животных). Подобные мутации бывают и у многих других видов, например, жирафов, аллигаторов, бизонов и китов.

В отличие от альбинизма, вызванного отсутствием одного лишь меланина, лейкизм характерен отсутствием пигментных клеток вообще, но не влияет на пигмент в радужке глаз (у альбиносов глаза кажутся красными из-за отсутствия пигментации радужной оболочки). Эта мутация не опасна, но может усложнить животному жизнь.

«Поскольку животное имеет белый окрас, хищнику может быть легче поймать его», — пояснил ветеринар Диего Пеналоса.

Пингвины Генту занимают третье место по размеру среди ныне живущих видов пингвинов. При этом Генту — один из самых редких антарктических пингвинов. Это красивые птицы с «выдающимся» хвостом, которым они виляют при ходьбе.

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