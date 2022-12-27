В «Аптекарском огороде» расцвела редкая Рождественская орхидея

Это произошло прямо во время Фестиваля орхидей «Тропическая зима».
В «Аптекарском огороде» расцвела редкая орхидея под названием Звезда Дарвина, она же Рождественская орхидея или Ангрекум полуторафутовый. Это произошло сразу после открытия Фестиваля орхидей «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ.
Мадагаскарская Звезда Дарвина примечательна очень длинным шпорцем-нектарником (до 43 см), а также связью с Чарльзом Дарвином и его теорией эволюции. В природе Звезда Дарвина цветёт с июня до сентября, в культуре — в декабре-январе (отсюда название Рождественская орхидея).
Цветок похож по форме на звезду и на комету. Он ярко-белого цвета, с блестящей, словно восковой, поверхностью, которая отражает в темноте даже самое минимальное количества света — например, света луны. В результате кажется, что в темноте цветки Ангрекума светятся. Эта «хитрость» нужна растению для того, чтобы ночные опылители, от которых оно зависит, легче находили свежие цветки в практически полной темноте. По мере увядания цветок желтеет, затем становится оранжевым, в конце — бурым.
Орхидея обладает насыщенным пряным ночным ароматом, в составе ее запаха — 39 химических компонентов.
Именно Чарльз Дарвин предположил, что Ангрекум должен опыляться какой-то ночной бабочкой с беспрецедентно длинным хоботком, способным дотянуться до нектара, спрятанного в кончике шпорца цветка. В научных кругах подобное предположение сразу же высмеяли, так как возможность существования насекомого-опылителя с 35-сантиметровым хоботком казалась на тот момент абсурдом.
Гипотеза подтвердилась лишь спустя 21 год после смерти Дарвина, когда был открыт новый вид именно такой ночной бабочки — подвид бражника Xanthopan morgani.
Сейчас природная популяция этого вида Ангрекума резко сокращается. Орхидеи растут в низменностях Мадагаскара — близ восточного побережья острова, а также на деревьях на окраине лесов.
В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1000 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. И ее постоянно пополняют редкими экземплярами.
Фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» открыт в «Аптекарском огороде» до весны 2023 года.
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