В «Аптекарском огороде» вскроют гигантские тыквы и угостят посетителей

Торжественное вскрытие пройдет 24 сентября.

В Ботаническом саду МГУ пройдет вскрытие громадных тыкв, выращенных в России в 2023 году. Там же собираются вскрыть и гигантские арбузы, рассказали Russian Traveler в «Аптекарском огороде».

Мероприятие состоится в воскресенье, 24 сентября, в 14:00, по адресу Проспект Мира 26/1. Место сбора гостей — Выставочная оранжерея.

«Вне всяких сомнений, это событие станет самым феерическим праздником в осенней Москве — такое пропустить нельзя!» — пообещали в «Аптекарском огороде».

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Тыквы и арбузы в «Аптекарском огороде» Фото: Михаил Щеглов

Мякоть вскрытых тыкв и арбузов раздадут всем желающим, часть тыкв подарят Московскому зоопарку (кстати, вы тоже можете принести их животным — вот для чего).

Стоимость входа в сад в выходные составляет 300 рублей в будни (льготный — 200 рублей) и 400 — в выходные и праздничные дни (250 — льготный). Многодетные семьи и дошкольники могут посещать его бесплатно.