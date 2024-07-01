В ареале редких тигров и леопардов найден арсенал нелегального оружия

Как сообщает отдел по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда», значительное количество нелегальных ружей и боеприпасов к ним обнаружены у подозреваемого в браконьерстве жителя Приморского края. Сбор, анализ информации об охотнике, а также изъятие из оборота незаконного оружия произведены в ходе совместной операции сотрудников полиции ОМВД России «Хасанский» и государственных инспекторов дирекции заповедников «Земля леопарда».

Операция по изъятию оружия стала результатом совместного расследования отдела охраны «Земли леопарда» и полиции. Патрульные группы инспекторов фиксировали попытки гражданина провести незаконную охоту с автотрассы у границ национального парка и заповедников. Оперативная информация была проанализирована совместно с полицией, было принято решение о ходатайстве перед судом для проведения обыска.

Фото: Отдел по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда»

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Сотрудниками уголовного розыска при участии инспекторов «Земли леопарда» проведен обыск в селе Барабаш, в ходе которого стражи порядка обнаружили огнестрельное оружие. Три охотничьих ружья, порох и патроны изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Благодаря эффективному взаимодействию с полицией удалось пресечь браконьерскую охоту и изъять из незаконного оборота значительное количество оружия, потенциально угрожающего и людям, и животным. Это не только удар по браконьерству в регионе, но и обеспечение безопасности населения. Кроме того, браконьерская активность может провоцировать возникновение конфликтных ситуаций, выход диких животных к людям, – Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране.

По последним данным, на охраняемых территориях «Земли леопарда», национальном парке и заповедниках, фиксируется 129 диких дальневосточных леопардов, самых редких в мире больших кошек. Также здесь отмечена самая высокая численность амурского тигра с 58 взрослыми особями.



Организация строгой охраны от браконьерства и лесных пожаров позволила спасти эти популяции её от исчезновения. На территориях «Земли леопарда» любая охота запрещена, а сотрудники отдела охраны ежедневно проводят антибраконьерские рейды.