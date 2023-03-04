В Аргентине останки пропавшего мужчины нашли в желудке акулы

Диего Барриа пропал за восемь дней до этого.

В Аргентине части тела 32-летнего Диего Барриа нашли в желудке акулы, пойманной рыбаками — мужчина пропал за восемь дней до этого, 18 февраля. Барриа был известен, как большой поклонник мотоциклов и вездеходов — он отправился по делам на своем мотовездеходе, а накануне исчезновения сказал жене, что задержится. Однако ни той ночью, ни на следующий день Диего не вернулся домой, а его разбитый мотовездеход нашли на одном из пляжей Патагонии.

Неподалеку от места аварии лежал расколотый надвое шлем, но никаких следов самого Барриа обнаружить не удалось. Судьба пропавшего мужчины прояснилась восемь дней спустя, когда местные рыбаки поймали небольшую суповую акулу. Когда они начали потрошить хищницу, то нашли у нее в желудке человеческие останки, в том числе часть руки — их рыбаки передали в полицейский участок. Семья опознала Диего по татуировке в виде розы на предплечье.

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«Наша основная гипотеза состоит в том, что Барриа разбился, наехав на скалу или камень, а волны унесли тело в океан, но мы намерены проработать все возможные версии в соответствии с найденными на месте происшествия уликами. Транспортное средство будет проанализировано специалистами, чтобы выяснить подробности аварии. Вездеход нашли на некотором расстоянии от воды, но его могло унести туда приливом», — рассказал полицейский инспектор Кристиан Ансальдо.

Между тем до сих пор остается непонятным, как именно Диего Барриа оказался в воде и как позже его смогла съесть акула. Дело в том, что размер суповых акул не превышает двух метров и они не опасны для людей. В настоящее время останки аргентинца ищут как в воде, так и на земле — при помощи дайверов и собак. У погибшего остались жена и трое маленьких детей.

Ранее, в конце января, сообщалось, что в Мексике большая белая акула откусила голову мужчине, собиравшему моллюски в Калифорнийском заливе. Это стало первым в 2023 году нападением акулы-людоеда со смертельным исходом.