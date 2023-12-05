В Австралии 34 черных дельфина выбросились на берег

Ни одно из морских млекопитающих не удалось спасти.

На австралийском острове Тасмания 34-летний туристический гид Крис Теобальд обнаружил 34 гринд (черных дельфинов), которые выбросились на берег. Мужчина совершал тренировочное плавание на лодке вместе со своим коллегой Робом Пенникоттом, когда заметил десятки морских млекопитающих на мелководье. Ранее сын Пенникотта рассказывал ему, что видел одну гринду в том же районе — неподалеку от пляжа Брайанс.

«Мой сын Ноа прислал мне фото и сообщил об этом в береговую службу Тасмании, поскольку первый дельфин плавал на мелководье и представлял опасность для яхт», — рассказал Роб.

Всего на побережье нашли 34 туши черных дельфинов — как взрослых особей, так и детенышей. Крис Теобальд предположил, что гринды выбросились на берег из-за ошибки, совершенной лидером группы.

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«Крепкие социальные связи могут привести к тому, что стадо, следовавшее за больным или дезориентированным вожаком, попало в беду», — пояснил австралиец.

Он также добавил, что ни одну гринду не удалось спасти: это может означать, что все животные были чем-то больны.

Гринды — род морских млекопитающих из семейства дельфиновых. Длина одной особи — 3,6-8,5 метра при среднем весе около 800 килограммов. Черных дельфинов отличают крепкие социальные связи: их группы могут насчитывать до 100 особей. Английское название гринды — pilot whale (кит-пилот), поскольку группой этих морских млекопитающих всегда управляет один вожак. Минус такой схемы — в том, что если лидер заболел или ошибся, животные могут массово выброситься на берег. Это случается регулярно – и часто заканчивается множеством смертей.

Ранее, в сентябре 2022 года, около 200 выбросившихся на берег гринд обнаружили на западном побережье Тасмании.