В Австралии акула откусила ногу серферу

Врачи не смогли пришить ему ногу назад.

В Австралии белая акула откусила ногу серферу. Врачи не смогли пришить мужчине конечность, пишет газета The Guardian.

Акула напала на 23-летнего серфера Кая Маккензи, когда он катался в океане у побережья провинции Новый Южный Уэльс. Мужчина смог отбиться от хищницы, поймать волну и без ноги добраться на доске до берега. На помощь Маккези бросились прохожие, они наложили на культю жгут и отвезли раненого в больницу. Через какое-то время откушенную ногу вынесло на пляж — ее положили на лед и отправили вслед за владельцем.

Впрочем, пришить ногу Каю врачи так и не смогли. Молодой человек опубликовал на странице в соцсети снимок из палаты, где он стоит на одной ноге.

«Заметили, что чего-то не хватает?» — пошутил он в подписи.

Реклама

Мужчина поблагодарил всех, кто поддержал его и пожертвовал деньги на лечение. При этом он отметил, что собирается вскоре вернуться в океан.