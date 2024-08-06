авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Австралии акула откусила ногу серферу

Фото: Unsplash

Врачи не смогли пришить ему ногу назад.

В Австралии белая акула откусила ногу серферу. Врачи не смогли пришить мужчине конечность, пишет газета The Guardian.

Акула напала на 23-летнего серфера Кая Маккензи, когда он катался в океане у побережья провинции Новый Южный Уэльс. Мужчина смог отбиться от хищницы, поймать волну и без ноги добраться на доске до берега. На помощь Маккези бросились прохожие, они наложили на культю жгут и отвезли раненого в больницу. Через какое-то время откушенную ногу вынесло на пляж — ее положили на лед и отправили вслед за владельцем.

Впрочем, пришить ногу Каю врачи так и не смогли. Молодой человек опубликовал на странице в соцсети снимок из палаты, где он стоит на одной ноге. 

«Заметили, что чего-то не хватает?» — пошутил он в подписи.

Мужчина поблагодарил всех, кто поддержал его и пожертвовал деньги на лечение. При этом он отметил, что собирается вскоре вернуться в океан.

 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024