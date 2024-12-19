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В Австралии директор зоопарка оделась страусом для тренировки сотрудников

Фото: Rockhampton Zoo

Лиз Беллуорд имитировала побег животного в рамках учений.

Директор зоопарка в городе Рокгемптон (Австралия) провела необычный тренинг для своего персонала, имитировав побег животного. Для этого она надела костюм страуса и изображала бегство. Подобные инциденты могут происходить достаточно часто, поэтому крайне важно, чтобы сотрудники были готовы быстро среагировать на них.

Лиз Беллуорд, директор зоопарка, решила организовать тренировку в оригинальной манере. Она выступила в роли казуара и попыталась скрыться от своей команды. Костюма казуара под рукой не оказалось, поэтому Беллуорд использовала костюм страуса и начала бегать по территории зоопарка.

При этом никто из посетителей и сотрудников не знал о том, что происходит розыгрыш — все полагали, что настоящее животное совершило побег. В результате тренировочное мероприятие прошло успешно. Беллуорд отметила, что благодаря этому эксперименту ее команда получила возможность практиковаться в условиях, близких к реальным, научились лучше контролировать потоки людей и оказывать первую помощь.

Ранее ученый из Токийского университета (Япония) рассказал про своего коллегу, который год носил гигантскую птичью голову ради того, чтобы подружиться с синицами.

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