В Австралии ищут «главного специалиста по похмелью»

Успешный кандидат должен будет готов употребить в пищу половые органы быка.

Австралийская компания находится в поиске сотрудника, от которого требуется много пить, путешествовать и искать лучшие народные средства от похмелья.

Компания Alc-eze занимается разработкой добавок, помогающих восстанавливать самочувствие после веселых выходных. По словам производителей, один из секретных ингредиентов для своих антипохмельных продуктов они нашли во время путешествия по Корее.

Теперь они ищут «главного специалиста по похмелью», который сможет отправиться на Сицилию, в Пуэрто-Рико, Японию, Таиланд или Эстонию и найти новые народные средства, которые избавят любителей выпивки от тяжелой головной боли по утрам.

В компании предупреждают, что это работа «не для слабонервных». Во-первых, ездить придётся много – за первые два месяца контракта нужно будет посетить как минимум 3 континента и 5 стран. Во-вторых, некоторые из предлагаемых народных рецептов от похмелья как минимум экстравагантны. На Сицилии, например, страдающим от похмелья предлагают лечиться сушеными половыми органами быков, а на Пуэрто-Рико – давить лимоны подмышками.

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«Когда вы не летите на край света, чтобы проглотить деликатно обработанные гениталии довольно агрессивного животного, вы будете исследовать средства защиты в штаб-квартире alc-eze», – поясняет руководство компании. — «Вы также будете посещать местные бары и собирать контент и идеи о лучших утренних приемах австралийцев после похмелья».

Платить за нелёгкий труд тусовщикам обещают немало: 100,000 тыс. долларов в год (около 10 млн рублей), не включая расходы на международные поездки и билеты на вечеринки. А за вычисление нового секретного ингредиента от похмелья работникам полагается премия в виде ещё нескольких миллионов рублей.

Судя по описанию должности, успешный кандидат должен быть старше 18 лет, иметь опыт употребления алкоголя и действующий паспорт. В компании подчеркивают, что от нового сотрудника потребуется общительность, осведомленность о всех последних трендах в соцсетях и умение работать с камерой. Ну и в целом желание быть готовым к экспериментам.