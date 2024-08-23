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В Австралии кит отвесил «пощечину» рыбаку

Фото: Unsplash

Мужчину госпитализировали с серьезными травмами лица и спины.

Австралийский рыбак чудом остался жив после встречи с китом. 40-летний мужчина из штата Квинсленд ловил рыбу в море, когда перед его лодкой неожиданно появился кит. Животное столкнулось с лодкой, взмахнуло хвостом и ударило рыбака по лицу. Мужчина потерял сознание, но не выпал за борт. Товарищ рыбака, который был с ним в лодке, вызвал спасателей.

В итоге, лодку отбуксировали к берегу, а пострадавшего отправили в больницу. Он получил серьезные травмы лица и спины. Его состояние стабилизировалось, но он не помнит, как кит отвесил ему «пощечину». Парамедики сообщили, что это невероятный и очень редкий случай. Ранее киты в этих местах просто раскачивали лодки, но никогда не причиняли вреда людям.

Ранее специалисты из Гавайского университета в Маноа (США) обнаружили, что горбатые киты способны изготавливать и применять «орудия труда».

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