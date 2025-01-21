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В Австралии летучих лисиц поразил загадочный паралич

В Австралии летучих лисиц поразил загадочный паралич

Летучая лисица

От заболевания также страдают радужные лорикеты – это попугаи.

В 2024 году в штате Квинсленд (Австралия) тысячи попугаев вида радужный лорикет и сотни летучих лисиц были доставлены в ветеринарные клиники с загадочной формой паралича, которая мешает им летать и даже дышать. Этот синдром паралича у лорикетов отмечается в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе с 2012 года, а аналогичные проблемы у летучих лисиц фиксировались еще раньше.

Хотя ученые пока не уверены, связано ли одно заболевание с другим, обе формы паралича появляются синхронно и наиболее часто встречаются в период с декабря по январь. Эксперты утверждают, что ежегодно медицинская помощь требуется примерно 2600 попугаям и примерно двум сотням летучих лисиц.

Ранее Russian Traveler рассказывал, как взаимосвязаны болезни людей и животных.

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