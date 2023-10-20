В Австралии мужчина подрался с кенгуру, который хотел утопить его собаку: видео

Ему удалось спасти своего питомца.

В Австралии мужчина подрался с большим кенгуру, напавшим на его собаку во время прогулки. Об этом пишет Daily Mail.

Бывший полицейский Мик Молони увидел, как дикий кенгуру схватил его собаку и пытался утопить в реке — из воды торчала только голова пса. Австралиец направился прямо к животному и со словами «А ну отпусти мою собаку» ударил его. Происходящее он ещё и снимал на камеру смартфона.

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Кенгуру выпустил собаку и бросился на мужчину. После этого камера некоторое время показывала темный экран, так как Мик упал в реку. После этого мужчине удалось выбраться на берег, где его уже ждал пес. Кенгуру не стал преследовать австралийца и остался стоять в реке, глядя на своего обидчика.

Позже Молони рассказал журналистам, что сначала пытался отпугнуть кенгуру, но тот не реагировал. Тогда мужчине пришлось вступить с ним в схватку, которая, к счастью, закончилась для бывшего полицейского спасением собаки и несколькими ссадинами.