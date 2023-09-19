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В Австралии мужчина погиб, спасая друга от змеи

Фото: Scott Eipper / Flickr

Сетчатая коричневая змея

Пожилой мужчина стал жертвой одной из самых ядовитых рептилий мира.

В городе Кумала (штат Квинсленд, Австралия) 69-летний мужчина погиб, спасая товарища от сетчатой коричневой змеи — одной из самых ядовитых змей мира. Инцидент произошел на празднике в честь столетия одной из городских школ. Змея незаметно обвила ногу одного из участников праздника — это заметил друг мужчины и бросился к нему на помощь. Он снял рептилию с ноги товарища, но та несколько раз укусила спасителя.

Укушенный мужчина потерял сознание, а очевидцы произошедшего сразу же вызвали врачей и стали оказывать пострадавшему первую помощь. Однако ни участники праздника, ни врачи спасти его не смогли. Друга погибшего, которого, предположительно, также успела укусить змея, госпитализировали — в настоящее время он находится на лечении, а врачи оценивают его состояние как стабильное.

«Скорее всего, на пострадавших напала сетчатая коричневая змея — она занимает второе место среди всех сухопутных змей. Даже молодые рептилии могут быть достаточно ядовитыми для того, чтобы их укус привел к летальному исходу», — сообщила исполняющая обязанности заместителя заведующего службой скорой помощи Квинсленда Клэр Бертеншоу.

Ранее сообщалось, что группа исследователей из Университета Аделаиды, Музея Южной Австралии и Музея Западной Австралии идентифицировала новый вид змей. Пустынная змея получила название Demansia cyanochasma.

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