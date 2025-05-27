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В Австралии мужчина попытался забраться на борт лайнера по канату

В Австралии мужчина попытался забраться на борт лайнера по канату

Правоохранительные органы задержали его и предъявили обвинения.

В Сиднее (Австралия) 29-летний мужчина попытался попасть на круизный лайнер Carnival Adventure, пришвартованный в порту возле Круглой набережной, весьма необычным способом — вскарабкавшись по причальному канату.

Ставшие свидетелями этого очевидцы сняли экстремала на видео, напевая при этом песню из мультфильма про Человека-Паука. Вскоре мужчину задержали правоохранительные органы региона Новый Южный Уэльс, которые предъявили ему ряд обвинений в незаконном проникновении.

Ранее сообщалось, что домашний кот забрался в чемодан авиапассажира и чуть не улетел с ним во Флориду. Усатого безбилетника обнаружил сотрудник транспортной безопасности международного аэропорта Нью-Йорка.

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