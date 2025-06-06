В Австралии на берег выбросило сельдяного короля — «предвестника катастроф»

Рыбу отдали ихтиологам для изучения.

Австралийка нашла на пляже редкую глубоководную рыбу — сельдяного короля, которую в народе считают предвестником природных катастроф. Об этом пишет ABC News.

Сибил Робертсон наткнулась на рыбу, прогуливаясь с собакой по пляжу Оушен-Бич на острове Тасмания.

«Я следила за орланом, который кружил над берегом и вдруг опустился на песок. Это показалось странным, ведь орланы редко садятся на пляже», — поделилась женщина.

Подойдя к месту, где приземлилась птица, Робертсон увидела длинную серебристую рыбу. По ее оценке, длина существа составила около трех ее шагов. Она сфотографировала рыбу и разместила снимок в местной группе в соцсетях. Вскоре власти забрали находку для изучения: они сообщили, что на пляже лежал сельдяной король.

Ихтиолог Невилл Барретт из Института морских и антарктических исследований Университета Тасмании отметил, что выброс такой рыбы на берег — крайне редкое событие.

«Нам повезло, что рыба хорошо сохранилась. Это не тот вид, который можно поймать тралом или встретить случайно», — пояснил он, добавив, что такие рыбы обычно живут на глубине и всплывают лишь в случае болезни.

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Кто такой сельдяной король? Сельдяной король (Regalecus glesne) — редкая глубоководная рыба, одна из самых длинных в мире, достигающая 11, а по неподтвержденным данным — до 15 метров. Ее тело змееобразное, серебристое, с красноватыми плавниками. Необычная особенность сельдяного короля – он плавает вертикально. Обитает на глубинах 200–1000 метров в тропических и умеренных водах всех океанов. Питается планктоном и мелкими организмами. Рыба редко встречается у поверхности, обычно всплывая при болезни или после смерти, что делает ее выбросы на берег необычным событием. В некоторых культурах, особенно в Японии, сельдяной король считается предвестником катаклизмов, таких как землетрясения, из-за случаев, когда их находили перед стихийными бедствиями. Например, перед катастрофами в Японии начала 2010-х годов – землетрясением, цунами и аварией на АЭС Фукусима-1, на берегах страны находили десятки мертвых тел этих редких созданий. То же самое было в Чили в 2010 году. Научно эта связь не подтверждена.

Иллюстрация сельдяного короля в одном из старых справочников Фото: Wikimedia Commons

В 2023 году сельдяного короля выбросило на пляж деревни Пунта Саль в Перу. Тогда многие люди спешно покинули пляж из-за страха землетрясения. Рыбаки попытались спасти огромную рыбу и вернуть ее в океан, но их попытки оказались тщетными. Они заявили, что это уже второй сельдяной король, найденный на берегу за последние месяцы — первого нашли в марте. Однако никаких стихийных бедствий в Перу с тех пор не произошло.