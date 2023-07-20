В Австралии на пляже нашли огромный загадочный объект. Полиция и ученые не понимают, что это

Никто пока точно не понимает, что это такое.

Полиция охраняет загадочный объект с тех пор, как в минувшие выходные его обнаружили сбитые с толку местные жители (это произошло примерно в 250 километров к северу от города Перт).

Объект шириной 2,5 метра и длиной почти три метра выглядит рукотворным, хотя явно пришел в негодность. Стороны цилиндра покрыты ракушками, а его основание представляет – кусок металла.

«В настоящее время мы занимаемся расследованиями, связанными с этим объектом. Возможно, это часть иностранной космической ракеты-носителя, но и другие версии мы не отбрасываем», – говорится в сообщении Австралийского космического агентства.

Полиция сообщает, что химический анализ неопознанного объекта показал, что он безопасен, никаких вредных веществ в его составе нет.

Несмотря на тщетную попытку австралийской полиции «призвать всех воздержаться от выводов», пользователи Интернета начали строить предположения о происхождении объекта вскоре после того, как новость попала в заголовки.

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На данный момент главная онлайн-теория: металлическая конструкция не поднялась из глубин океана, а упала из космоса.

На Reddit один из пользователей указал, что цилиндр «идеально подходит» для корпуса двигателя третьей ступени индийской ракеты-носителя для полярных спутников (PSLV).

Третья ступень индийской ракеты-носителя Фото: Indian Space Research Organization

Австралийское космическое агентство пока не подтвердило и не опровергло эту теорию, хотя признало в соцсети, что объект «мог быть от иностранной космической ракеты-носителя». Третьи ступени PSLV часто сбрасываются возле Австралии.

Индийская организация космических исследований недавно проводила очередной запуск, но, судя по ракушкам на объекте, он, вероятно находился в океане довольно длительное время.