В Австралии нашли крупнейшего и самого ядовитого паука

Местные специалисты никогда не видели столь больших экземпляров.

В Австралии нашли крупнейшего паука вида Atrax robustus, длина которого достигает 7,9 сантиметра. Необычную находку сделал случайный прохожий на побережье к северу от Сиднея, и принес его в местную больницу. Затем паука, названного Геркулесом, передали в Австралийский парк рептилий — даже там никогда не видели столь крупных экземпляров.

Обычный размер представителей вида Atrax robustus — 1-5 сантиметров, причем самки крупнее самцов (такое различие называется половым диморфизмом). При этом, согласно Книге рекордов Гиннеса, эти пауки считаются самыми ядовитыми в мире: их яд крайне опасен для людей, а в редких случаях может привести к летальному исходу.

Реклама

«Мы привыкли, что в парк поступают достаточно крупные пауки этого вида, но получить такого большого самца — это как выиграть джекпот. Наличие такого крупного самца в нашей коллекции потенциально означает наличие огромного количества яда, что является чрезвычайно ценным для создания противоядия», — отметила Эмма Тени, которая отвечает за пауков в Австралийском парке рептилий.

Программа производства противоядий была запущена в 1981 году — с тех пор в Австралии не было ни одного смертельного случая от укусов паука Atrax robustus. Пауки Atrax robustus преимущественно обитают в лесах рядом с Сиднеем и Ньюкаслом, а также их можно встретить на западе Австралии возле Голубых гор.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии пошел «дождь» из пауков.