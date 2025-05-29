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В Австралии океанские волны вынесли на берег живую корову

В Австралии океанские волны вынесли на берег живую корову

Животное могло оказаться в воде из-за наводнения в штате Новый Южный Уэльс.

Корова из Австралии невероятным образом сумела выжить в бушующем океане и очутилась на берегу пляжа Олд-Бар, находящегося примерно в 20 километрах от ее обычного местоположения. Вероятно, корова попала в воду из-за стремительных потоков реки, вызванных сильным наводнением в штате Новый Южный Уэльс. Спустя некоторое время хозяйка получила сообщение о местонахождении потерявшейся скотины и благополучно вернула ее домой.

Катастрофическое наводнение в штате Новый Южный Уэльс стало следствием мощных ливневых дождей, накрывших весь район. В результате бедствия разрушено огромное количество зданий, многие семьи лишились жилья, погибли пятеро местных жителей. Сейчас сотрудники чрезвычайных служб совместно с волонтерами работают над ликвидацией последствий стихийного бедствия, оказывая помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что корову эвакуировали вертолетом в Альпах.

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