В Австралии пожилой серфер отбился от напавшей акулы-людоеда

Раненый мужчина отказался от помощи и сам обратился в больницу.
В Австралии акула напала на пожилого серфера и ранила его. Мужчине удалось выжить — более того, он отказался от помощи очевидцев и сам поехал в больницу, сообщает news.com.au.
Кого называют акулой-людоедом?
Акулой-людоедом называют белую акулу — одну из крупнейших хищных рыб на Земле. Ее длина может достигать 5-6 метров, масса — около двух тонн, при этом самки крупнее и тяжелее самцов. Продолжительность жизни оценивается приблизительно в 70 лет.
Едят взрослые акулы в основном мелких морских млекопитающих, но они могут охотиться на разнообразных рыб, морских птиц и других животных. Могут нападать и на людей. В 2023 году в мире было зафиксировано 43 таких инцидента, погибли семь человек. В большинстве случаев нападали именно белые акулы.
По данным портала, 64-летний мужчина занимался серфингом на пляже недалеко от города Эллистон. Когда он был примерно в 200 метрах от берега, на него напала большая белая акула. Хищная рыба прокусила доску и схватила мужчину за бедро.
Раненому австралийцу удалось отбиться от акулы и доплыть до берега. Мужчина отказался от вызова скорой помощи, сел в свою машину и сам доехал в больницу. Сейчас с серфером все в порядке.
В январе 2023 года сообщалось, что в Мексике белая акула напала на мужчину и откусила ему голову. Погибший Мануэль Лопес собирал моллюсков вместе с двумя помощниками. Он находился под водой без акваланга и не заметил приближения хищницы.
Как спастись от нападения акулы?
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