В Австралии пугало стало божеством для сорок

Птицы прилетают и будто «поклоняются» фигуре из папье-маше.

Житель Южного Уэльса (Австралия) Джулио Куззилла создал пугало, чтобы отгонять от дома сорок, но его задумка пошла не по плану. Все началось с того, что мужчину стали раздражать сороки — они воровали еду из миски его кота, которая стояла на окне. Тогда Куззилла прочитал в интернете, что отпугивать надоедливых птиц можно при помощи скульптуры или чучела совы, которое австралиец решил сделать сам при помощи папье-маше.

На готовую фигуру он наклеил перья и глаза, а затем поставил ее перед кошачьей миской. Однако совершенно случайно вместо чучела Куззилла создал объект птичьего поклонения, который в шутку назвал «богом» сорок. Вначале сороки боялись фигуры, однако затем стали подходить все ближе, как будто «поклоняясь» ей.

«На самом деле сороки не проявляют поклонения к скульптуре совы — напротив, они воюют с ней за территорию, пытаясь испугать ее и заставить улететь», — пояснила Гизела Каплан, специалист по поведению животных из Университета Новой Англии.

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Жизнь «бога» сорок была недолгой — его вскоре разрушил шторм. Однако Джулио Куззилла после всей этой истории полюбил сорок.

«Когда вы наблюдаете за их выходками, невозможно остаться к ним равнодушными. Мы даже назвали одного из малышей Рикки», — заключил австралиец.

Ранее сообщалось, что другой житель Австралии, 25-летний колумбиец Алехандро Риос, стал жертвой нападений злобной сороки: птица начала нападать на мужчину каждый день, когда он возвращается с работы.