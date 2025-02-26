В Австралии рыболов пропал без вести: его утащила под воду акула

Пол Барнинг участвовал в соревнованиях по ловле акул.

Рыбак из Австралии попал в беду, столкнувшись с акулой-мако. Происшествие случилось 23 февраля возле побережья Ньюкасла, где Пол Барнинг участвовал в любительском турнире по ловле акул.

При попытке поднять пойманную рыбу на борт лодки рыбак оказался сброшен за борт. Там он запутался в рыболовных снастях, а акула тем временем стремительно погрузилась в воду, увлекая за собой Барнинга на глазах троих его товарищей. Поисковые операции, проводившиеся как на воде, так и с воздуха, не принесли результатов.

Австралиец был активным участником Ассоциации охотничьей рыбалки Нового Южного Уэльса, а представители местного рыболовного сообщества отмечали его высокий уровень мастерства. В настоящий момент Барнинг официально числится пропавшим без вести.

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Мако – самые быстрые акулы, развивают скорость до 55 километров в час, преследуя таких стремительных рыб, как луфарь и тунец. За скорость мако и ценят любители спортивной рыбалки. А также – за ее мощь. Попавшись на крючок, эта акула способна выпрыгнуть из воды на 3–4,5 метра.

Ранее сообщалось, что в Мексике большая белая акула откусила голову мужчине, собиравшему моллюски в Калифорнийском заливе.