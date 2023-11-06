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В Австралии сбежавший с фермы баран пять лет жил с дикими кенгуру

Фото: Unsplash

Животное спасла сотрудница водоканала Мельбурна.

Сотрудника водоканала Melbourne Water из города Мельбурн (Австралия) Джорджия Дункан спасла барана по кличке Сахарок, который сбежал с фермы, а затем пять лет прожил с кенгуру. Животное около шести месяцев назад заметили в природном парке Sugarloaf Reservoir Park рядом с городом Виктория — баран нашел приют в компании диких кенгуру. Живущего с ними Сахарка не раз видели удивленные туристы: баран к тому моменту успел сильно обрасти. Узнав об этом, Джорджия Дункан решила помочь животному.

Вместе с волонтерами из приюта The Forever Friends Animal Sanctuary она устроила спасательную операцию по поискам Сахарка. Спасатели сумели найти барана, поймать его, а затем перевезти в приют. Там Сахарка, наконец, постригли, сняв с него 12,6 килограмма шерсти. По мнению ветеринаров и сотрудников приюта, баран сбежал с фермы около пяти лет назад — именно за такое время он и успел отрастить больше 10 килограммов шерсти.

«Похоже, друзья-кенгуру хорошо заботились о нем. Скоро Сахарка отдадут Джорджии, и он проведет с ней всю оставшуюся жизнь», — рассказала одна из сотрудниц приюта.

Ранее сообщалось, что суд города Румбек (штат Лейкс, Южный Судан) приговорил к трем годам тюрьмы барана, который насмерть забодал пожилую женщину, несколько раз ударил ее рогами в грудь.

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