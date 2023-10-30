В Австралии серфер врезался в горбатого кита

Мужчина едва не погиб в результате происшествия.

У побережья пригорода Сиднея (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) 55-летний серфер Джейсон Брин врезался в кита и едва не утонул. Инцидент произошел утром 25 октября, когда Брин занимался вингфойлом — стоял на доске и плыл по воде благодаря потокам воздуха, толкающим надувное крыло у него в руках.

Неожиданно из воды прямо перед ним выпрыгнул горбатый кит. Серфер столкнулся с ним, а затем упал с доски. При этом кит приземлился на мужчину, погрузив его под воду. По словам Брина, морское животное также зацепилось за трос, прикрепленный к его ноге, что несколько секунд мешало Джейсону подняться на поверхность.

«Я думал, что все кончено. Потом я почувствовал, что трос оборвался, подумал: "Слава Богу", а затем выплыл на поверхность», — рассказал он.

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По мнению серфера, его спас возраст кита – животное было молодым и гладким. Взрослые киты покрыты острыми ракушками, которые могли нанести Брину травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии кит перевернул яхту, на которой находились 11 человек, и убил пятерых из них.