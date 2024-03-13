В Австралии стая кенгуру захватила гольф-клуб

Животные ворвались на территорию заведения, но не причинили вреда людям и не повредили поле.

В штате Виктория (Австралия) сотни кенгуру ворвались на территорию гольф-клуба Heritage Golf and Country Club. Как отметил гольфист Стивен Рош, заснявший нашествие кенгуру, их появление не слишком удивило его, однако в таком количестве этих сумчатых млекопитающих он никогда не видел.

Между тем сами кенгуру не причинили вреда людям и не повредили поле для гольфа – а просто проскакали по зеленым просторам и скрылись из виду.

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Интересный факт Кенгуру – национальный символ Австралии. Кенгуру снимают в кино и телешоу, они становятся героями стихов и детских книжек. Их изображения украшают герб, банкноты, спортивную форму, их силуэты можно увидеть на самолетах и морских судах. Но при этом прыгучие эндемики превращаются в национальное бедствие. В Австралии проживает 25 миллионов человек и около 50 миллионов кенгуру – по мнению некоторых австралийцев, это «масштабы стихийного бедствия». Кенгуру уничтожают посевы и конкурируют с домашним скотом за скудные ресурсы. По данным страховых компаний, ежегодно в Австралии происходит свыше 20 тысяч столкновений транспортных средств с животными, более чем в 80 процентах случаев – при участии кенгуру. В некоторых штатах Австралии даже выдают квоты на отстрел сумчатых, чтобы контролировать их численность.

Ранее сообщалось, что в Канаде самка кенгуру, которая провела четыре дня в бегах, подралась с полицейским.