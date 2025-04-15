В Австралии стая косаток растерзала синего кита-пигмея

Этот кит-пигмей — подвид самого большого животного на планете.

Около западного побережья Австралии огромная стая из более чем 60 косаток устроила нападение на синего кита-пигмея — свидетелями стали ученые и туристы, плывшие на туристическом судне. Косатки долго гонялись за жертвой, лишив ее сил, и в конце концов вытеснили несчастное животное на глубину в каньон Бремер. Около трех десятков морских хищников бросились на раненого кита, пытаясь его поймать, они оставляли повреждения на коже жертвы, которые были видны людям, наблюдавшем за драмой. А вскоре вода вокруг стала окрашиваться кровью.

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Биолог Дженна Такер рассказала, что случаи подобной охоты настолько редки, что на сегодняшний день существует лишь несколько видеозаписей, сделанных в разных уголках мира, и большинство из них зафиксировано именно вблизи каньона Бремер. Ученая добавила, что видеть такую сцену борьбы жизни и смерти достаточно тяжело психологически, поскольку человек чувствует себя беспомощным перед лицом природной жестокости.

Карликовый синий кит, или кит-пигмей, занесен в Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения. Он является меньшим подвидом самого большого животного на планете — синего кита. Его длина в среднем достигает 18 метров.

Ранее сообщалось, что косатка была заснята во время нападения на взрослую китовую акулу у побережья Мексики.