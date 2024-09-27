В Австралии туристы застряли в реке с 30 крокодилами

Их машина утонула, но людей удалось спасти.

В Австралии двое туристов застряли в реке с крокодилами после того, как попытались пересечь бурлящий поток на машине. Тянущий их трос оборвался, и люди остались ждать помощи на крыше авто, пишет Telegram-канал RT.

В итоге туристов чудом удалось спасти, а их машина утонула. Автор, снявший ролик, заявил, что парни выглядели так, будто у них «нет и половины мозга на двоих».

Отмечается, что в реке, где чуть не погибли путешественники, водятся около 30 крокодилов. Она вышла их берегов из-за прилива.

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