В Австралии взлетающий самолет сбил лошадь

Ветеринары не смогли спасти животное после инцидента на взлетной полосе.

В окрестностях города Брентвуд (юг Австралии) двухместный легкомоторный самолет столкнулся с лошадью во время взлета. В момент столкновения воздушное судно двигалось со скоростью около 112 км/ч — после столкновения оно перевернулось.

63-летний пилот, 56-летняя пассажирка и лошадь получили травмы. Пилота и пассажирку госпитализировали, а лошадь доставили в ветеринарную клинику. Однако травмы животного оказались несовместимы с жизнью.

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«К сожалению, я должен сказать, что лошадь не справилась с полученными травмами, и ее пришлось усыпить. Это печальные новости для всех участников и свидетелей инцидента. Я знаю, многие люди беспокоились о состоянии лошади, особенно в соцсетях», — рассказал старший констебль Джен Куллинан.

Полиция передала дело о столкновении в ведение Рекреационной авиации Австралии: именно эта организация отвечает за частные полеты на территории страны. Ее представители сообщили, что пока не получили официальных документов по итогам столкновения, но «пристально следят за ситуацией».

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту «Жуковский» самолет насмерть сбил собаку на взлетной полосе.