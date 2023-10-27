В Австралии злобная сорока стала терроризировать велосипедиста

Птица начала нападать на мужчину каждый день.

Житель Австралии, 25-летний колумбиец Алехандро Риос, стал жертвой нападений злобной сороки: птица начала нападать на мужчину каждый день, когда он возвращается с работы. Риос переехал в Брисбен в марте, а затем устроился поваром в кейтеринговую компанию. Начиная с 20 сентября каждый раз по дороге домой его стала атаковать австралийская сорока, которую также называют вороной-свистуном.

«Я не понял, что произошло. Подумал сначала, что с дерева упал какой-то фрукт, или кто-то ударил меня. Понятия не имел, что случилось», — рассказал Риос о первом нападении.

При этом сорока игнорирует других велосипедистов, поджидая именно Алехандро. Впрочем, сам мужчина относится к нападениям птицы с юмором.

Реклама

«Она немного друг — и немного враг. Я люблю животных, так что считаю, что она — мой друг, который очень-очень сильно меня ненавидит», — пошутил он.

Согласно исследованию биолога Дэррила Джонса из Университета Гриффита (Австралия), территориальные птицы, к которым относятся и австралийские сороки, прекрасно запоминают лица и могут избирательно нападать на людей. Особенно агрессивны сороки с июля по декабрь с пиком в сентябре. В это время самцы защищают гнезда, а около 10% из них нападают на людей. В то время, когда австралийские сороки агрессивны, специалисты рекомендуют родителям надевать на детей защитные шлемы. При этом велосипедисты также часто становятся целями птиц.

Ранее сообщалось, что в Канаде сова несколько дней терроризировала жителей престижного района Оук-Бэй.