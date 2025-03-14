В австралийской школе нашли следы динозавров возрастом 200 млн лет

Это самая крупная подобная находка в стране.

В Австралии в школе обнаружили окаменелые следы динозавров. Ученые назвали находку одной из самых крупных в стране, говорится в статье журнала Historical Biology (HB).

Плиту с отпечатками нашли еще в 2002 году — ее заметили рабочие угольной шахты и передали школе в небольшом городке Билоэла. Камень с отпечатками установили в фойе, где он пролежал больше 20 лет, пока преподаватели не рассказали о нем палеонтологу Энтони Ромилио из Квинслендского университета.

Ромилио забрал камень для изучения и обнаружил на нем 66 четких отпечатков, оставленных в раннем юрском периоде — примерно 200 миллионов лет назад. Ученый назвал это одной из самых высоких концентраций следов динозавров, когда-либо зафиксированных в стране. Следы принадлежали травоядному динозавру, который передвигался на двух ногах.

«Это беспрецедентный снимок жизни динозавров в Австралии в эпоху, из которой не сохранилось костей динозавров. Невероятно, что такая важная находка пролежала в школьном дворе все это время», — отметил Ромилио.

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В школе пояснили, что не были уверены в подлинности камня. И добавили, что во время поисков ученый заодно нашел во дворе двухтонный валун, на котором был отчетливо виден отпечаток динозавра. «У меня просто отвисла челюсть», — поделился Ромилио.