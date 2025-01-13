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В Башкирии корова провалилась под лёд – её спасали семь часов

В Башкирии корова провалилась под лёд – её спасали семь часов

Она сбежала с фермы вместе со своими телятами.

В Башкирии спасли корову, которая сбежала от хозяев со своими телятами и провалилась под лед. Животное вытаскивали целых семь часов, пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел недалеко от города Салават. Корова и два теленка убежали с местной фермы и несколько часов бродили по округе. Животные добрели до небольшой реки, где корова-мать провалилась под лед.

Фото: Telegram-канал SHOT
спасенная корова

Испуганные телята начали громко мычать, и их услышали местные жители. Они нашли корову и семь часов пытались вытащить с помощью веревок. В итоге животное удалось спасти — сразу после сельчане натерли корову водкой и укутали в теплое одеяло. Отогревшись, корова почувствовала себя лучше и начала есть. Сейчас все животные в порядке, их вернули на ферму. 

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