Его забрали местные охотники за металлом.
В Башкирии охотники за металлом украли туалет для туристов, который находился у популярного водопада Усак-Кичу (он же Чеховский водопад). Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на ГУ МВД России по республике.
Чеховский водопад находится в селе Усак-Кичу в Бижбулякском районе, ежегодно туда приезжают сотни туристов со всей Башкирии и других регионов России. До последнего времени возле него стояла железная бочка, служившая туалетом: она весила около тонны.
Но в конце апреля нашлись злоумышленники, которые решили похитить эту бочку и продать ее. Скорее всего, для этого им понадобилась спецтехника.
«Это место притяжения туристов со всей республики. Поэтому мы постоянно стараемся за ним ухаживать и благоустраивать. Имеется беседка, мангал, мусорный бак. Был туалет. Обидно, когда воры чувствуют себя безнаказанно», — заявил глава района Артур Зарипов.
Теперь преступников, укравших туалет, разыскивает местная полиция.
В «Шереметьево» грузчик украл из чемоданов пассажиров 21 миллион рублей
Читайте также
В Башкирии украли туалет у популярного среди туристов водопада
В Таиланде из унитаза выполз питон – и укусил мужчину за ягодицу
Собака спасла 18-летнюю россиянку с инсультом
В США самолет совершил аварийную посадку после того, как в кабине пилотов открылось окно
В Индии обезьяны убили маленькую девочку