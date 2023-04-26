В Башкирии украли туалет у популярного среди туристов водопада

Его забрали местные охотники за металлом.

В Башкирии охотники за металлом украли туалет для туристов, который находился у популярного водопада Усак-Кичу (он же Чеховский водопад). Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на ГУ МВД России по республике.

Чеховский водопад находится в селе Усак-Кичу в Бижбулякском районе, ежегодно туда приезжают сотни туристов со всей Башкирии и других регионов России. До последнего времени возле него стояла железная бочка, служившая туалетом: она весила около тонны.

Но в конце апреля нашлись злоумышленники, которые решили похитить эту бочку и продать ее. Скорее всего, для этого им понадобилась спецтехника.

«Это место притяжения туристов со всей республики. Поэтому мы постоянно стараемся за ним ухаживать и благоустраивать. Имеется беседка, мангал, мусорный бак. Был туалет. Обидно, когда воры чувствуют себя безнаказанно», — заявил глава района Артур Зарипов.

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Теперь преступников, укравших туалет, разыскивает местная полиция.