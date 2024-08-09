В Башкирии заметили комариный смерч: видео

Местный житель снял его на камеру смартфона.

Житель Башкирии заснял на видео сразу несколько вихрей, состоящих из комаров. Ролик опубликовал Telegram-канал «Метеодневник».

Россиянин заметил комариные «воронки», напоминающие смерчи, рядом с трассой. Он снял их на камеру и поделился в социальных сетях.

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Такие комариные вихри появляются благодаря сочетанию определенных климатических условий — тепла, ветра, высокой влажности. Таким образом насекомые кружатся под действием воздушных потоков. Это явление считается довольно редким.