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№ 3 (12)

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В Башкирии заметили комариный смерч: видео

Фото: скриншот видео

комариный смерч в Башкирии

Местный житель снял его на камеру смартфона.

Житель Башкирии заснял на видео сразу несколько вихрей, состоящих из комаров. Ролик опубликовал Telegram-канал «Метеодневник».

Россиянин заметил комариные «воронки», напоминающие смерчи, рядом с трассой. Он снял их на камеру и поделился в социальных сетях.

Такие комариные вихри появляются благодаря сочетанию определенных климатических условий — тепла, ветра, высокой влажности. Таким образом насекомые кружатся под действием воздушных потоков. Это явление считается довольно редким.

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