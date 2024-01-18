В Бельгии нашли похищенные картины Пикассо и Шагала на $1 000 000

Местный житель прятал их в подвале дома и надеялся продать.

В Бельгии полицейские нашли картины Пабло Пикассо и Марка Шагала стоимостью почти $1 000 000 (87 960 000 рублей), украденные еще в 2010 году. Они хранились в подвале у местного жителя.

Полотна «Тете» Пикассо и «Человек в молитве» Шагала были похищены у коллекционера из Тель-Авива. Кроме этих работ были украдены редкие драгоценности на сумму около $680 000 (75 645 600 рублей).

О судьбе похищенного не было известно 12 лет, пока сотрудники криминального отдела Федеральной судебной полиции не узнали, что житель города Намюр выставил картины на продажу — это было в конце 2022 года.

В 2023 году полицейские задержали мужчину и провели в его доме обыски, но тогда плотна найти не удалось. Их обнаружили лишь недавно в подвале Антверпене, где шедевры были спрятаны. Картины не пострадали и до сих пор находятся в своих оригинальных рамах.

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