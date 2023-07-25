В Берлин ввели танки: агрессивная львица устроила переполох

Хищница гонялась по городу за кабаном.

В Берлин ввели танки и тяжелую технику из-за львицы, появившейся в городе. Хищница гонялась за кабаном и представляла опасность для людей, пишет Daily Mirror.

По данным таблоида, дикое животное непонятно откуда появилось в южном пригороде Берлина. Львица решила поохотиться на кабанов, которые часто обитают в этой местности.

Увидев хищницу, местные жители вызвали полицию, и сотрудники начали масштабную операцию под названием «Львиная охота». На снимках, появившихся в интернете, видно, что в город привезли танки, бронемашины и снайперов с ружьями, заряженными дротиками с транквилизаторами.

Такие меры были приняты в связи с тем, что зоопарки, цирки и приюты не сообщали о сбежавших животных – а значит, львица могла сбежать из частного владения и вести себя агрессивно.

Несмотря на то, что жителей пригорода попросили временно оставаться в своих домах, многие проигнорировали сообщение властей. Немцы спокойно ходили по улицам, выгуливали собак и катались на велосипедах.

Удалось ли поймать львицу, пока не сообщается. Однако известно, что на данный момент ни на кого из людей хищница не напала.

Реклама