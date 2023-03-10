В Берлине женщинам разрешили плавать в бассейнах топлес

Это не первый город в Германии, принявший такое решение.
Городские власти Берлина постановили разрешить женщинам находиться в бассейнах с обнаженным торсом. Такое решение было принято после жалобы одной из жительниц Берлина, которая посчитала на запрет находиться в бассейне топлес дискриминацией.
По словам главы офиса омбудсмена Дорис Либшер, теперь необходимо обеспечить последовательное применение этого постановления и исключить случаи запрета на посещение бассейна.
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Это решение соответствует тому, что известно в Германии как Freikörperkultur – культура свободного тела. Страна все более склоняется к тому, чтобы разрешать публичную наготу в некоторых местах.
Это уже не первый в Германии город, где женщинам не воспрещается плавание топлес. Ранее это было разрешено представителям всех полов в бассейнах городов Зиген и Геттинген. В конце прошлого года в Ганновере также было принято решение, предписывающее в обязательном порядке прикрывать только «первичные половые органы».
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