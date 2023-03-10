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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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В Берлине женщинам разрешили плавать в бассейнах топлес

Фото: Michelangelo Gratton

Это не первый город в Германии, принявший такое решение.

Городские власти Берлина постановили разрешить женщинам находиться в бассейнах с обнаженным торсом. Такое решение было принято после жалобы одной из жительниц Берлина, которая посчитала на запрет находиться в бассейне топлес дискриминацией.

По словам главы офиса омбудсмена Дорис Либшер, теперь необходимо обеспечить последовательное применение этого постановления и исключить случаи запрета на посещение бассейна.

Это решение соответствует тому, что известно в Германии как Freikörperkultur – культура свободного тела. Страна все более склоняется к тому, чтобы разрешать публичную наготу в некоторых местах.

Это уже не первый в Германии город, где женщинам не воспрещается плавание топлес. Ранее это было разрешено представителям всех полов в бассейнах городов Зиген и Геттинген. В конце прошлого года в Ганновере также было принято решение, предписывающее в обязательном порядке прикрывать только «первичные половые органы».

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